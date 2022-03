Integratori Salute: la scelta giusta per scegliere i supplementi naturali più sicuri

Oggi come oggi, si parla sempre di più di integrazione. La fama dei supplementi naturali è legata a diversi fattori. Tra questi è possibile chiamare in causa la consapevolezza in merito al valore di una nutrizione equilibrata. Dal momento che non è sempre possibile farla diventare realtà con la sola attenzione a quello che si mette nel piatto, si ricorre agli integratori.

Come scegliere i migliori per le proprie esigenze? Un doveroso cenno deve essere senza dubbio dedicato ai consigli del medico curante. Anche se si tratta di prodotti naturali, è infatti opportuno assicurarsi di non assumere ingredienti in grado di provocare reazioni allergiche o manifestazioni di intolleranze.

Data questa doverosa premessa, è il caso di ricordare l’esistenza di altre valide fonti di riferimento. Una di queste è il sito Integratori Salute. Questo portale, apprezzatissimo online, permette di approfondire le peculiarità degli integratori più validi a seconda delle esigenze. Dalla gravidanza fino ai supplementi finalizzati a ottimizzare l’equilibrio dell’intestino, sono diverse le alternative da prendere in considerazione.

In ogni articolo si mettono in primo i principali nutrienti che caratterizzano i supplementi, dando spazio ad alcune proposte di acquisto.

Integrazione sicura: altri consigli per una scelta vincente

Un sito come quello appena specificato può essere considerato un valido punto di partenza per scegliere in maniera sicura l’integrazione. Dopo bisogna considerare altri passi. Tra questi rientra il fatto di effettuare esami ematici aventi il fine di individuare eventuali carenze alimentari. Gli integratori, infatti, non vanno presi a caso.

Oltre che sulle carenze alimentari, è il caso di informarsi pure sulle mutazioni genetiche. In situazioni come la supplementazione di acido folico, ne esistono alcuni quadri che possono far parlare di controindicazioni all’assunzione della vitamina sopra citata, di base fondamentale per la divisione cellulare del feto e per prevenire la spina bifida, una delle patologie più insidiose tra i neonati.

Attenzione: quando si parla di integrazione sicura, non si può non prendere in considerazione il valore dello stile di vita. Se, per esempio, l’obiettivo è quello di perdere peso, si può supportare l’alimentazione sana con un supplemento caratterizzato da un buon dosaggio di fibre. Alla base, però, deve esserci una generale cura di quello che si mette nel piatto. Se si esagera con gli zuccheri semplici e si mette da parte l’attività fisica, nessun integratore sortisce effetto.

Si potrebbe andare avanti davvero tanto a parlare delle dritte da seguire per un’integrazione alimentare sicura e consapevole. Oltre ai consigli ricordati nelle righe precedenti, è il caso di rammentare la possibilità di dare un’occhiata al registro specifico presente sul sito del Ministero della Salute. Questo elenco è il punto di riferimento per quanto riguarda gli integratori la cui vendita è autorizzata nel nostro Paese.

Un altro aspetto di cui tenere conto riguarda l’importanza di non lasciarsi incantare da promesse di miracoli. Come già accennato, lo stile di vita è fondamentale. Oggi come oggi, purtroppo, sul web e sui social in particolare si sente parlare degli integratori come delle vere e proprie bacchette magiche. Persone che non hanno alcuna competenza in ambito nutrizionale mettono in primo piano uno storytelling esasperato parlando di come quel particolare integratore ha cambiato loro la vita.

Bene, davanti a questi contenuti la cosa giusta è “scappare” (virtualmente, si intende). Per parlare in maniera consapevole degli integratori, infatti, è fondamentale conoscere le peculiarità delle varie vie metaboliche.

Concludiamo facendo presente un consiglio di buonsenso che ha sempre il suo perché. Di cosa stiamo parlando di preciso? Del fatto di non eccedere con i dosaggi. Anche se i prodotti sono naturali - meglio evitare supplementi con ingredienti di sintesi chimica - gli effetti collaterali sono dietro l’angolo e possono essere molto fastidiosi.