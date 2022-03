La Virtus Villa 'lascia' a Feriolo ogni speranza

Cade a 10’ dalla fine una buona Virtus Villa. Il Feriolo ringrazia Hado e vince la sfida clou della giornata. Il 3 a 2 finale la dice tutta sull’incertezza della partita nella quale la Virtus ha venduto cara la pelle, rimontando il doppio svantaggio. Feriolo in gol con Hado e Gitteh, ma Villa che recupera con Primatesta e Ferrari. IL pari sembra stabile ma Hado all’80’ trova la seconda rete personale e il 3 a 2 finale è amaro per la Virtus. I lacuali ‘restituiscono’ il risultato dell’andata. Amarezza in casa ossolana, perché il ko preclude definitivamente la possibilità di lottare per il primo posto. Ora la Virtus è 12 punti dal Momo e a 11 dello stesso Feriolo.

Finisce 2 a 2 il derby tra Ornavassese e Crevolese con la squadra di Chiaravallotti che mastica amaro per il pari che i neri hanno raggiunto nel quarto minuti di recupero. Crevolese in vantaggio con Daniele Piffero e Ornavassese che pareggia poco dopo con Simone Margaroli. Nella ripresa i gailloblu tornano in vantaggio grazie a Moretti, ma al 94’ ancora Margaroli trasforma un rigore in un 2 a 2 finale. Pari che fa più classifica per l’Ornavassese ancora troppo schiacciata in zona play out.

Schirru e Pasin show nel 4 a 2 con cui il Fomarco ha piegato il Trecate. La coppia di attaccanti biancoverdi ha steso i novaresi: due gol per Alessandro Schirru, doppietta anche per Denis Pasin. Partita decisa nella metà della ripresa quando la truppa di Piccinini non ha lasciato scampo agli avversari.

Resta al palo la Varzese: l’arbitro designato non si è fatto vedere a Cannobio.