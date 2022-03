Malati oncologici ucraini: Regione al lavoro per ospitare e curare 25 adulti nel centro di Candiolo

Il Piemonte in prima linea per dare una mano ai malati ucraini. L'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi è al lavoro per far si che l'istituto di Candiolo IRCCS, centro specializzato nel trattamento delle patologie oncologiche, prenda in cura 25 malati oncologici ucraini in fuga dagli ospedali bombardati.

"Ci stiamo organizzando per accogliere questi malati, purtroppo questa guerra sarà lunga" ha affermato Icardi. Netta la volontà di assistere anche gli adulti, non solo i bambini. "Lavoriamo inoltre per allestire degli spazi alle Molinette di Torino" ha concluso l'assessore.

Intanto, nella giornata di domenica partirà una seconda missione della Regione Piemonte: un aereo, offerto dalla Lavazza, si recherà nuovamente all'aeroporto di Iasi, al confine con la Romania, per andare a prendere bambini ucraini malati oncologici.