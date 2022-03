Trasferte delicate per Juventus Domo e Vogogna

Partite salvezza per Juventus Domo e Vogogna. La prima è attesa a Santhià, in casa dell’ultima della classifica. Come dice Graziano Pratini, tecnico dei granata, ‘’è una di quella partite in cui hai tutto da perdere’’, Questo perché la Juventus Domo ha solo in testa la vittoria per recuperare posizioni e lasciare definitivamente sul fondo il Santhià. Un pari o peggio una sconfitta sarebbero deleteri.

La Juventus Domo arriva da tre risultati positivi e quindi il trend lascia ben sperare.

Delicata anche la trasferta in Valsesia della squadra di Castelnuovo. Il Vogogna gioca a Valduggia, altra formazione impegolata sul fondo e quindi il risultato per gli ossolani vale doppio.

Il Piedimulera affronta in casa il Vigliano. La due squadre navigano in zona tranquilla ma per i gialloblu è obbligo cancellare la sconfitta di domenica a Vogogna. Con una vittoria allontanerebbe il Vigliano che rimarrebbe invischiato nella zona a rischio.

Classifica: Cossato 45; Briga 42; Dormelletto 35; Bellinzago 32; Arona, Omegna 31; Bianzè 29; Piedimulera 28; Sparta, Vigliano 25; Juventus Domo, Chiavazzese 23; Vogogna 16; Valduggia 15; Sizzano14, Santhià 11.