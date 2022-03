Passio 2022, il progetto di cultura e arte sul mistero pasquale fa tappa a Domodossola

Nel fine settimana fatto tappa a Domodossola le iniziative di Passio, il progetto di “Cultura e arte attorno al mistero pasquale” promosso dalla diocesi di Novara.

“Al centro dell'attenzione di Passio 2022 – ha spiegato don Silvio Barbaglia , presidente del Comitato Promotore, alla presentazione della tre giorni - una riflessione sulla città come luogo di incontro di solidarietà, di cultura nuova e di speranza nuova. Due anni fa avevamo proposto questo tema quando è scoppiato il Covid che ha inibito tutto, ora siamo di fronte alla guerra. Ancora una volta la tematica della città sembra sia centrale. In questa guerra si parla di Mosca, di Kiev, di Odessa, Mariupol. La guerra spacca, il tentativo di Passio è invece quello di unire, di riappacificare, di far crescere quei valori, profondi ed eterni che permettono la costruzione di una bella civiltà degli uomini”.

Protagoniste del progetto sono Novara, Arona, Domodossola, Varallo e Omegna, selezionate per una specie di “gemellaggio” ideale con le città-simbolo di Istanbul, Mosca, Bissi Mafou, Gerusalemme e Roma, grazie a cinque “Quaresimali del venerdì” con relatori che ne narreranno storia e attualità

Venerdì alle 20.45 al teatro San Francesco della Cappuccina per “I Quaresimali del venerdì “ i fari si accendono sulla realtà di Bissi Mafou, piccolo centro del Ciad, geograficamente lontano ma idealmente vicino, in quanto sede di una missione affidata a sacerdoti 'fidei donum' della diocesi di Novara. Partendo dagli spunti di un’intervista video con il missionario don Benoît Lovati, Anna Pozzi, giornalista di Mondo e missione svolge il tema 'L’annuncio cristiano in terra d’Africa, motore di una nuova civiltà, accompagnata dalle suggestioni musicali del Coro Gospel Montecrestese modererà la serata il giornalista Maurizio De Paoli. L'incontro sarà trasmesso in live streaming sul canale YouTube di Passio (http://www.youtube.com/user/passionovara/live).

Il Quaresimale è preceduto giovedì 24 marzo, a partire dalle ore 20,45, da un pellegrinaggio orante al Sacro Monte Calvario nella memoria dei missionari martiri con partenza dalla prima cappella della Via Crucis. Si pregherà anche per la Pace. il sabato invece Passio propone manifestazioni artistiche.

Sabato 26 marzo si svolgerà l'iniziativa “La passione in musica” , i luoghi più caratteristici della città, dalle 16 alle 18, faranno da cornice ad una serie di eventi musicali e teatrali.

All'evento partecipano la Cappella Musicale la Schola Gregoriana del Sacro Monte Caalvario, la Camerata strumentale di San Quirico il Civico Corpo Musicale di Domodossola, la Corale di Calice. Curano gli eventi teatrale la compagnia dell'Ozio, la compagnia Tnt in collaborazione con Festival Oxilia. Si parte a Palazzo San Francesco per passare al Santuario Madonna della Neve a Piazza Mercato per concludere dalle ore 21 alle 22, nella chiesa Collegiata dei Santi Gervaso e Protasio con un concerto e una rappresentazione teatrale diretta da Matteo Minetti della compagnia Dellozio tratta da un testo di Maurizio De Paoli “Le Calvariane” dove l'autore immagina un dialogo tra il Beato Rosmini, il Conte Mellerio e un altro personaggio inventato la rappresentazione intenderà far conoscere alcune peculiarità del pensiero di Rosmini .

Passio 2022 è realizzato dalla Diocesi in collaborazione con la Città di Novara e ha il patrocinio di:Regione Piemonte; Città di Domodossola, città di Arona, città di Omegna, città di Varallo, Istituto Toniolo, ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro CuorePontificium Consilium de Cultura;Pontificium Consilium de Nova Evangelizatione Promovenda. L'iniziativa è stata sostenuta da diversi enti e fondazioni del territorio.