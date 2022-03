Distretto dei Laghi, turismo 2022: i trasporti al servizio dei visitatori

Per le novità 2022 della Navigazione Lago Maggiore - dopo la “Motonave Topazio”, prima motonave ibrida in Italia - è la volta del “Traghetto San Cristoforo”, che entra a far parte dell’era ibrida solcando le acque interne italiane del Lago Maggiore e diventando il primo traghetto eco sostenibile italiano (propulsione ibrida e full electric, portarta circa 22 veicoli e più di 420 passeggeri).

Per quanto riguarda i servizi: ripartirà la linea internazionale tra Svizzera e Italia di cui Navigazione Lago Maggiore è operatore esclusivo, le corse di a/r dagli scali svizzeri di Locarno, Ascona e Brissago consentiranno ai turisti esteri di raggiungere i mercati di Luino, Cannobio e Stresa per scoprire le bellezze del territorio.

Le consuete “corse integrative” di metà marzo andranno a intensificare tutti i collegamenti prima della ripresa del nuovo orario primavera/estate che entrerà in vigore dal 10/04. Ripartiranno i collegamenti tra Arona e Stresa e le corse per l’Eremo di Santa Caterina del Sasso oltre ai collegamenti con le isole Borromee programmate ogni mezz’ora.

Il servizio traghetto veicoli tra Intra e Laveno sarà garantito con corse giornaliere a partire dalle 05.00 del mattino fino alle 23.30. Per il 2022 è in valutazione la possibile ripresa del servizio Lago Maggiore Express, la bellissima escursione che con un solo biglietto integrato garantisce di navigare lungo tutto il lago ed utilizzare il treno per viaggiare attraverso le Centovalli e la splendida Val Vigezzo.

L’intento della Navigazione Lago Maggiore sarà inoltre quello di riproporre su più domeniche, durante la stagione estiva, il Laveno Express (Treno Storico e Piroscafo Piemonte), previa intesa con Fondazione FS (Gruppo FS).

Navigazione Lago Maggiore metterà in campo per la nuova stagione 2022 numerosi servizi da offrire ai turisti italiani e stranieri, dando un segnale di fiducia e di ripresa per tutte le attività turistiche presenti sul territorio e pronti a ripartire per una nuova stagione (www.navigazionelaghi.it).

Il servizio di navigazione sul Lago Maggiore è offerto anche dai Motoscafisti dei Consorzi Privati, di elevata qualità e comfort e caratterizzati dalla flessibilità della flotta e l’attenzione alle esigenze della clientela.

Spostiamoci geograficamente per ricordare che l'intero Lago d'Orta è servito dalla Navigazione Lago d'Orta. Il servizio pubblico di linea riprende il servizio giornaliero sabato 1 aprile 2022 con partenze da tutte le località, in particolare da Omegna con la "crociera completa" che permette di oltrepassare i borghi rivieraschi di Oira, Pettenasco e Ronco di Pella per raggiungere Orta. A bordo sarà possibile caricare le proprie biciclette con un surcharge di euro 2,50 a bicicletta. Riconfermata la crociera mercatale del giovedì, appuntamento settimanale che permette di raggiungere la cittadina di Omegna dopo aver effettuato una crociera di 50 minuti partendo da Pella oppure da Orta (info, acquisti e prenotazioni: info@navigazionelagodorta.it).

L'Isola di San Giulio e i dintorni di Orta sono sempre raggiungibili anche dai motoscafi del Consorzio Navigazione Servizio Pubblico di Orta San Giulio (tutti i giorni con navette ogni 15 minuti; tariffe, orari, proposte e news sul sito ufficiale www.navigazioneorta.it) che accompagna tutti i visitatori alla scoperta di scorci suggestivi e meditativi, come la meravigliosa Basilica di San Giulio.

La Ferrovia Vigezzina Centovalli, inserita da Lonely Planet tra le più belle del mondo, è la linea panoramica che, attraverso i meravigliosi paesaggi della Val Vigezzo e delle Centovalli, collega Domodossola, in Val d'Ossola, a Locarno, in Canton Ticino. La stagione 2022 partirà all’insegna della primavera con il biglietto combinato che consente di abbinare al viaggio in treno da Domodossola a Locarno la visita della rinomata rassegna Camelie Locarno, che si svolgerà dal 23 al 27 marzo 2022. Gli amanti delle esperienze a contatto con la natura saranno sicuramente conquistati dalle celebri altalene “swing the world” visitabili a Rasa, a Costa, sui Monti Aula o ad Ascona e facilmente raggiungibili dalle stazioni di Verdasio, Intragna o Locarno. Il 2022 saprà regalare sempre nuove emozioni anche a chi vorrà dedicarsi alla scoperta delle meraviglie della Valle dei Pittori, grazie al biglietto Vigezzina no limits (€ 12,00 per un giorno ed € 20,00 per 2 giorni) che permette di viaggiare in piena libertà sulla tratta italiana. L’autunno regalerà come ogni anno l'imperdibile viaggio a bordo del Treno del Foliage – un "must" per gli amanti della natura e delle suggestioni autunnali, in programma ogni anno tra metà ottobre e metà novembre. Nel 2022 saranno inoltre riproposti i suggestivi viaggi con il treno storico sulla tratta svizzera (una domenica al mese tra aprile e ottobre) e i biglietti speciali per i grandi eventi invernali: dai mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore e Domodossola a Locarno on Ice, che nel 2022 aprirà i battenti il 18 novembre. Maggiori informazioni sulla Ferrovia Vigezzina-Centovalli sono disponibili sul sito www.vigezzinacentovalli.com.