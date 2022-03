Aumentano i soci del Cai Vigezzo

Tempo di bilanci per il Cai Vigezzo, che guarda con fiducia al futuro, con nuove prospettive e attività. I tesserati della sezione vigezzina del Club Alpino Italiano si sono riuniti in assemblea sabato pomeriggio presso la sala polifunzionale di Toceno.

In realtà, si è trattato di due momenti assembleari. Alle 17 era convocata l’assemblea straordinaria per approvare la variazione dello statuto per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Alle 18 ha invece avuto luogo l’assemblea ordinaria con il presidente Tiziano Maimone che nella sua relazione ha toccato molti punti di interesse. A partire appunto dall’aumento delle adesioni. "Nel 2021 - ha annunciato - il numero dei soci è aumentato, non di molto ma è un segnale di ripresa. Questo segnale è certamente dovuto all'attaccamento dei soci verso il Cai tramite la sezione e al lavoro svolto sul territorio dalle persone che si sono occupate di raccogliere le adesioni".

Veniamo dunque al tesseramento: i soci in tutto sono 442 (269 ordinari, 22 juniores, 111 famigliari e 62 giovani). Ma il presidente ha toccato anche altri punti, molto importanti. Come la sentieristica, spiegando che durante l’estate verranno anche programmate due attività “ad hoc” di manutenzione dei sentieri, in collaborazione con la Pro loco di Villette e con gli “Amici della Montagna”.

Particolare rilievo verrà poi dato, come succede da diversi anni a questa parte, alle attività con le scuole della Valle, con l’organizzazione anche di nuove iniziative per avvicinare sempre di più i giovani al Cai. Novità importante, poi, per il rifugio “Bonasson”. La struttura è di proprietà del Comune di Toceno e proprio grazie alla collaborazione con l’amministrazione tocenese il rifugio sarà oggetto di un’importante ristrutturazione: lo stabile necessita infatti di un intervento straordinario: «È un rifugio di tutti i vigezzini e molto apprezzato dagli escursionisti e rappresenta la nostra storia. Il Comune di Toceno ha deliberato un contributo di 30 mila euro con un comodato d'uso trentennale – ha sottolineato Maione – e in autunno avremo la risposta dalla sede centrale del Cai su di un bando istituito per le ristrutturazioni dei rifugi. In caso di risposta positiva i lavori potrebbero già iniziare nel 2023".