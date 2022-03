Ottimo pari della Varzese in casa della Cannobiese

Ottimo pari per la Varzese nel recupero di ieri sera contro il Cannobio. La partita era stata rinviata per il mancato arrivo dell’arbitro. Si è giocato a Gravellona Toce e l’1-1 finale conferma il buon momento della Varzese, risalita in classifica.

I gol sono stati di Franzetti per il Cannobio e Tarovo per la Varzese. ‘’E’ stata una bella partita – commenta l’allenatore ossolano Gianni Lipari – , tra due squadre che si sono affrontare a viso aperto. Loro hanno segnato su rigore con Franzetti al 32’ del secondo tempo, dopo che avevano già sbagliato un rigore. La rete di Tarovo ha ristabilito il pari e abbiamo rischiato anche di vincere. Tra Agrano e Cannobio abbiamo fatto 4 punti molto importanti.’’