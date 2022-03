''Per il Vogogna una vittoria importante, è il segno che siamo in salute''

Il Vogogna prosegue la sua marcia salvezza nel campionato di Promozione. Se facciamo eccezione per la sconfitta interna – immeritata – con il Cossato, i biancoverdi hanno collezionato l’ennesimo successo che permette di alimentare ancora la speranza di tirarsi fuori dal fondo. Battendo il rivela Santhià (5-0) e approfittando del ko del Sizzano a Cossati, il Vogogna stacca le ultime della classe di sei punti. Il solo neo è che il Vigliano, la prima formazione fuori dai play out, è distante 7 punti. Ma quanto fatto sin qui è già un successo se teniamo conto che il Vogogna aveva infilato 10 sconfitte nelle prime 10 partite di campionato.

Il successo sul Santhià di domenica non fa una grinza. Tre reti di Valci e due di Marco Fernadez, firmano la sesta vittoria in campionato.

‘’Quella con Santhià era una partita delicata, che temevamo molto visto che all’andata avevamo perso in casa loro e che domenica scorsa avevano battuto la Juventus Domo’’ spiega Fabrizio Francina, direttore sportivo del Vogogna. ‘’L’abbiamo preparata bene, perché sapevamo che era una squadra ‘rognoso’ – dice - . Sia in settimana che in campo abbiamo saputo prepararla bene e il vantaggio arrivato dopo 2’ ci ha aiutati. E’ stato importante non aver mollato sull’acceleratore tanto che al 25’ eravamo già sul 3 a 0 per noi. Nel secondo tempo l’abbiamo gestita anche perché eravamo senza due giocatori importanti. E’ un risultato importantissimo perché mandiamo in messaggio forte: ci siamo, siamo in salute e continuiamo a credere in un risultato, la salvezza, che sarebbe veramente eccezionale‘’.