Covid, allarme terze dosi rinviate. Cirio: "Chi non le fa non è al sicuro. L'emergenza non finisce per decreto"

"C'è chi non sta facendo la terza dose. La rimanda di mese in mese. Ma a loro stiamo scrivendo per segnalare che, se non la fanno, sarà come se non avessero fatto nemmeno le prime due. Ora che cessa l'emergenza non vuol dire che non servano i vaccini". Nel giorno in cui si chiude l'unità di crisi, che passa le sue competenze al Dirmei, il governatore Alberto Cirio non abbassa la guardia. "L'emergenza non si interrompe per decreto".