Luna e fiume Toce nelle immagini proposte a La Cinefoto

Saranno le immagini del fotografo Mario Pasqualini di Villadossola a vivacizzare la serata di venerdì 1 aprile a ‘La Cinefoto’ di Domodossola. Pasqualini proporrà due temi: la lune a il fiume Toce.

Una serie di immagini in cui la Luna a volte è protagonista assoluta, altre volte è inserita nella scena come presenza secondaria, ma anche in questo caso, grazie al suo fascino irresistibile, contribuisce a rendere più suggestiva tutta l’inquadratura.

Il secondo tema vede proporre foto che ritraggono la parte superiore del percorso, con le acque impetuose del fiume che hanno plasmato nel corso dei secoli alcune meraviglie della natura. Poi immagini scattate più a valle con un paesaggio più rilassante in cui le acque scorrono dolcemente fino a raggiungere il Lago Maggiore.

La serata avrà inizio alla ore 21.