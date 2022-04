Vogogna e Juventus Domo in trasferta a cercare punti salvezza

Giornata delicata per le tre ossolane di Promozione. Non facile per la Juventus Domo che scende sul lago ad Arona, contro una squadra partita bene e che ora ha un po’ frenato la sua corsa. Ma una squadra sempre temibile per l’organico.

I granata devono recuperare punti dopo il ko interno con la Chiavazzese, che intanto si è posizionata in una zona tranquilla della classifica, lasciando gli ossolani nei guai.

Proprio a Biella, contro la Chiavazzese, giocherà un rinato Vogogna. La squadra di Castelnuovo sta inanellando una serie di buoni risultati e la Chiavazzese vista a Domodossola non è insuperabile. Per Fovanna e compagni un’occasione per far punti visto che sul fondo si giocherà anche Santhià-Vigliano.

Il Piedimulera avrà in casa una delle due capolista: il Briga.I novaresi, dopo alcune annate non facili, stanno collezionando un buon campionato. Sono la squadra che ha perso meno: una sola sconfitta su 21 partite. Ma i gialloblu hanno le qualità per mettere in difficoltà gli avversari, anche se in queste ultime partite hanno raccolto meno di quanto sperato e deve ancora fare punti per tenere distanti le squadra invischiate nella zona play out.

La partite sono in programma alle 15.

Classifica: Briga, Cossato 48; Dormelletto 39; Bellinzago 36; Bianzè 32; Omegna, Arona, Sparta 31; Chiavazzese 29; Piedimulera 28; Vigliano 27; Juventus Domo 23; Vogogna 20; Valduggia 17; Santhià, Sizzano 14.