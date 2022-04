Criminalità, il Vallese resta un cantone sicuro

Il Vallese resta un Cantone sicuro in tema di criminalità e di violazioni al traffico stradale. Nel 2021 il numero medio di reati ogni 1.000 abitanti in Vallese (38,3) è stato ben al di sotto della cifra registrata a livello federale (47,9). Lo dice la Polizia cantonale che sottolinea questa positività.

‘’È vero che i furti con scasso sono aumentati dopo il 2020, caratterizzato dalla pandemia. Ma a lungo termine, i furti con scasso sono diminuiti del 49 per cento dal 2012. Nel 2021 il Canton Vallese ha registrato un omicidio’’ spiegano al comando.

‘’Tuttavia, nonostante le misure preventive mirate, i crimini informatici hanno continuato ad aumentare. Per inciso, i casi di violenza domestica sono diminuiti drasticamente nell'ultimo anno (417 casi nel 2020, 341 casi nel 2021)’’ aggiungono.

Nella lotta alla criminalità la polizia ha registrato diversi successi, ma alcuni fenomeni continuano a preoccupare la polizia cantonale: nel settore dei narcotici si tratta soprattutto del crescente uso di cocaina sotto forma di crack e dell'emergere della crystal meth, una droga ad alto potenziale di dipendenza. Sono aumentati anche i sequestri di armi da taglio e accoltellamento dalle strade, armi utilizzate principalmente in relazione a reati contro il patrimonio.

In tema di sicurezza stradale, la strategia della polizia cantonale, basata sulla prevenzione e sulla repressione mirata in caso di gravi violazioni, ha dimostrato ancora una volta la sua validità.

‘’Il bilancio delle vittime (12) sulle strade vallesane è rimasto basso – spiegano - mentre il traffico stradale è diventato più intenso con un aumento significativo delle immatricolazioni di veicoli (314.725 immatricolazioni nel 2017 a 335.710 immatricolazioni nel 2021). A sua volta, il numero di incidenti è aumentato, quindi in futuro devono essere compiuti ulteriori sforzi per prevenirli. Negli alcol test, il 95,2% dei conducenti stava bene. Ai controlli di velocità, il 93,15% di quelli controllati ha rispettato il limite di velocità. Anche nel 2022 la polizia cantonale manterrà la sua elevata presenza nelle strade. Proseguono i controlli tecnici per l'abbattimento acustico e le modifiche ai veicoli. In considerazione dell'elevato livello di utilizzo dei telefoni cellulari al volante senza l'apposito impianto vivavoce, la polizia intensificherà i controlli in tal senso’’.