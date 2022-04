''Abbiamo fatto una buona partita ma facciamo troppa fatica a segnare''

Un buon punto quello della Juventus Domo ad Arona (0-0), terreno non certo facile. Ma purtroppo è un puto che fa classifica solo in parte perché dietro Valduggia e Vogogna vincono e le squadre appena fuori la zona play out sono sopra di 4-5 punti.

‘’E’ stata la solita buona partita – dice Graziano Pratini, allenatore dei granata - ; abbiamo concesso poco ma facciamo fatica a proporre un gioco pericoloso. Non abbiamo corso rischi, eccezion fatta per una bella parata di Bleve nel primo tempo su una loro punizione e poi nella ripresa abbiamo avuto due occasioni importanti. Il discorso è che abbiamo fatto 15 gol da inizio campionato, siamo l’attacco peggiore del girone’’.