Covid, fine stato d'emergenza: le indicazioni della Cei per le celebrazioni

Dal 1 aprile termina lo stato di emergenza legato alla pandemia da Covid-19 e cambiano diverse disposizioni legate alle misure per il contenimento del contagio: tra queste, quelle previste dal protocollo tra la Cei e il Governo italiano, in vigore dal maggio del 2020. Pur restando l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso, questa data rappresenta, dunque, un primo passo verso una nuova normalità anche durante le celebrazioni liturgiche e i momenti di preghiera.

Che tuttavia, spiega la Presidenza della Conferenza episcopale italiana in una lettera a tutte le diocesi, non deve fare venire meno «il senso di responsabilità e rispetto di attenzioni e comportamenti per limitare la diffusione del virus».