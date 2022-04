Veglia delle Palme, l'invito del vescovo ai giovani: “Prendi il largo, vai in alto!”

Sabato 9 aprile si terrà la Veglia delle Palme 2022, il tradizionale incontro diocesano dei giovani della diocesi, guidato dal vescovo Franco Giulio Brambilla. Il tema dell'incontro è “Prendi il largo”. Di seguito l’invito alla giornata che il vescovo ha destinato a ragazze e ragazzi degli oratori.

Il tema della nostra Veglia delle Palme di quest’anno 2022 è “Prendi il largo”. Sentite come è bello, il titolo in latino: Duc in altum, vai in alto…