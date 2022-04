La Juve Domo batte in casa il Dormelletto e ritrova i 3 punti. Succede tutto nel prim o tempo. Al 10' gol di Trunfio di testa. Al 18' arriva il raddoppio granata, Trunfio mette in mezzo per Lenz, che a porta vuota insacca. Nella ripresa i ragazzi di mister Pratini colpiscono anche due legni. Dopo la sosta pasquale i granata affronteranno il 24 aprile il Bianzè.

Pareggio casalingo 0 a 0 per il Vogogna contro l'Arona. Il 24 aprile i ragazzi di mister Castelnuovo saranno impegnati a Dormelletto.