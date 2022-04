Tra Fomarco e Varzese in palio tre punti preziosi in chiave sicurezza

La classifica corta e quindi la necessità di fare punti vivacizzerà il derby tra Fomarco (29 punti) e Varzese (27). Per le due ossolane di Prima Categoria si tratta di una partita delicata perché perdere significherebbe restare attaccate alla parte bassa della classifica, dove il mucchio di aspiranti ad evitare i play off è nutrito. Arrivano alla partita dalla sconfitta col Feriolo la Varzese e dal pari a Ghemme il Fomarco.

Viaggia verso Trecate la ritrovata Virtus Villa (39). Gli ultimi risultati sono stati tonificanti per i biancocelesti ma occhio al Trecate, che già in passato ha messo in difficoltà gli ossolani e domenica ha vinto con la capolista Momo.

Partita verità anche per la Crevolese (28), scivolata troppo in classifica. Ospita il Borgolavezzaro che è a poca distanza dalla formazione ososlana. Una sconfitta farebbe scivolare la squadra di Chiaravallotti in piena zona play out dopo un girone di andata più che positivo.

L’Ornavassese (27) ospita la Pro Ghemme. Per i nero non c’è altro risultato che la vittoria che terrebbe a debita distanza le squadre in balia dei marosi di fondo classifica. Il successo a Borgolavezzaro è stato più che positivo e perdere punti in casa significherebbe buttar via quanto di buono sta facendo nel girone di ritorno.