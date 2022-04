Slow City: il progetto per valorizzare i borghi del Distretto dei Laghi

'Slow City: ecoturismo tra borghi, cultura e tradizioni' è il progetto per la valorizzazione dei borghi più belli e caratteristici del Distretto dei Laghi. L’idea alla base dell'iniziativa è quello di investire su nuove idee e linguaggi per comunicare le bellezze culturali e naturalistiche dei borghi di eccellenza del territorio, in un'ottica di turismo slow.

“Il progetto -sottolinea il Distretto- è in linea con le esigenze del turismo nazionale ed estero: le ultime tendenze dimostrano infatti un crescente interesse per quella sorta di eco-turismo che prevede un movimento lento in spazi all’aperto, il contatto con paesaggi di grande bellezza e autenticità inseriti per la maggior parte in aree protette e parchi naturali, la conoscenza della cultura locale e la riscoperta delle tradizioni”.