Una buona domenica per Vogogna, Piedimulera e Juventus Domo

‘’E’ stato un buon pari, contro una buona squadra e contro un vento che ha condizionato la partita’’. Il tecnico Enrico Castelnuovo archivia positivamente lo 0 a 0 del Vogogna contro l’Arona. ‘’Loro hanno fatto la partita per vincere – spiega – e ci hanno messo in difficoltà. Quindi direi che il punto ce lo portiamo a casa volentieri perché prezioso, pur avendo sbagliato qualche ripartenza. Ma ripeto, loro hanno spinto molto e nel secondo tempo, col vento a favore, ci hanno schiacciato dietro’’.

‘’Tre punti più che buoni, tre punti che ci danno un po’ di ossigeno’’. Graziano Pratini sorride dopo la vittoria della sua Juventus Domo contro il Dormelletto, squadra non facile da abbordare.. I granata hanno vinto grazie alla reti di Lenz e Trunfio e risalgono un po’ in classifica: ora è a due punti dalla Chiavazzese e a 4 da Vigliano e Piedmulera. ‘’Sono soddisfatto, abbiamo fatto una buona partita – rimarca - .La classifica è migliorata: sarà una bella lotta’’.

Poco da dire invece per il Piedimulera che ha sotterrato di gol (10-0) il malcapitato Sizzano. ‘’E’ stato tutto facile – dice Roberto Bonan, allenatore dei gialloblu - . Va bene per la differenza reti. Forse dovevamo farne uno in più nelle partite precvedenti. Era importante vincere perché adesso abbiamo tre partite delicate, ad iniziare domenica dal Cossato’’