Fine settimana ricco di appuntamenti a Domobianca365

Weekend di Pasqua al Lusentino. Una tradizione per i domesi che si ripete da anni. La differenza è che quest'anno la montagna domese offrirà tantissime cose da fare a chi deciderà di trascorrere questo week end lungo a Domobianca.

A partire da oggi, sabato 16 aprile, riapriranno infatti il LuseBar, il Parco Avventura e il noleggio di e-bike.

Da sabato il 16 di aprile, come detto, il LuseBar, il locale situato proprio di fronte al parcheggio di Domobianca365 all'Alpe lusentino – sarà punto di partenza per camminate, escursioni e gite e punto di arrivo dopo una passeggiata o un giro in mountain bike, per uno spuntino, un aperitivo o per bere una fresca birra artigianale.

Lunedì 18 aprile, nel giorno di Pasquetta, sarà allestita, come da tradizione, una super grigliata con musica e Dj set. Nelle stesse giornate aprirà il Parco Avventura con 14 postazioni, passaggi e carrucole per un divertimento garantito in mezzo al bosco di larici e pini di Domobianca365.

È un primo assaggio di quella che sarà un’estate ricchissima di novità e di eventi all’Alpe Lusentino. Un calendario di appuntamenti che, da aprile a ottobre, riempirà di occasioni per salire a Domobianca365 le agende di appassionati di trekking, running, downhill e mountain bike con molti eventi legati al food, alla musica e alla montagna oltre a una ricca offerta di attività per famiglie e bambini.

E ancora tante novità in termini di infrastrutture, installazioni ed eventi tutti nuovi e da scoprire.