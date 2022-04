Arriva la app per scoprire i sacri monti di Piemonte e Lombardia

Si chiama ‘App-assionarsi ai Sacri Monti’ la nuova guida audio e video dei Sacri Monti studiata per accompagnare i turisti nella visita dei siti Unesco che uniscono Varallo, Crea, Orta, Varese, Oropa, Ossuccio, Ghiffa, Domodossola e Belmonte a cavallo tra Piemonte e Lombardia.

Il formato digitale dei Sacri Monti, realizzato dall’Ente di gestione con i fondi della Legge 77/2006 del Ministero della Cultura, è costruito con itinerari, mappe grafiche o geografiche che grazie alla realtà aumentata consentono di entrare all’interno delle cappelle dove sono conservati spettacolari scene scultoree e pittoriche.

L’applicazione per smartphone e tablet - scaricabile gratuitamente dalle piattaforme Android e Apple - è in 5 lingue (italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo) e consente anche di divertirsi con giochi a quiz pensati per le famiglie.

Ogni Sacro Monte, infatti, offre percorsi tradizionali che seguono l’itinerario scandito dalle cappelle animate da capolavori scultorei e pittorici firmati dai più grandi artisti dal Rinascimento al Barocco, dal Rococò al Neoclassicismo, di Lombardia e Piemonte, ma anche percorsi tematici e ludici, utilizzabili dai giovani per scoprire i Sacri Monti in modo interattivo e divertente.

La app consentirà inoltre, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy, di fornire dati aggiornati sulla fruizione del sistema dei nove Sacri Monti Unesco, favorendo l’ottimizzazione delle azioni rivolte al miglioramento dell’accoglienza dei visitatori e del conseguente sviluppo turistico ed economico dei territori locali.