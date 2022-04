In giro per il mondo grazie alle immagini di Antonio Barretta

Dal Sahara all'Oceano Pacifico e l'incontro con le balene, dall'estremo Nord dell'Argentina tra fenicotteri e lagune colorate. Questi i contenuti della serata a ‘’La Cinefoto’’ di Domodossola, ospite il fotografo Antonio Barretta. L’appuntamento è venerdì 22 aprile, alle 21, nella sede dell’associazione.

Barretta racconterà con le sue immagini i 45 giorni passati in Myanmar (l’antica Birmania) e i 2 mesi passati in Cina con una delle sette meraviglie del mondo: La Grande Muraglia.

In volo poi per l'Australia con l' Ayers Rock e la cultura aborigena per terminare in Europa con Barcellona ed il suo genio Gaudì. la fioritura della lavanda provenzale e si torna a casa in Italia con gli zampilli d'acqua di Reggio Emilia!