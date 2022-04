Sequestrati al confine di Iselle anelli di valore

Li avevano nascosti tra i bagagli. Ma al controllo di confine non sono sfuggiti a dogana e Fiamme gialle.

Due italiani, che in auto stavano entrando in Italia dalla Svizzera, sono stati fermati al confine di Iselle di Trasquera. Nell’auto sono stati trovati due anelli di grande valore, merce che non avevano dichiarato al momento del controllo. Uno era un anello in platino e diamanti di un noto marchio internazionale di gioielleria. Il valore complessivo dei preziosi supera i 10 mila euro

La merce è stata ovviamente sequestrata e inviata per una perizia in un laboratorio chimico di Torino.