Cose divertenti da fare in Val d'Ossola

Ma chi l’ha detto che il divertimento si trova solo al mare? Svaghi e passatempi ci sono anche in montagna, ed oggi vi parliamo nello specifico delle attività divertenti da fare in Val d’Ossola.

La Val d’Ossola è una valle alpina che si trova in Piemonte, molto vicina al confine con la Svizzera, e racchiude al suo interno altre sette valli. Che vi troviate in queste zone in vacanza o che abitiate nei paraggi, è bene sapere che sono molte le opzioni per quel che riguarda le attività divertenti da fare in Val d’Ossola. Senza nulla togliere alle domeniche invernali in cui avete solo voglia di TV e divano, o magari a quelle volte in cui vi sentite fortunati ed in vena di fare qualche puntata online. Se non avete mai provato, su Roulette casino è addirittura possibile giocare ad una vera roulette gratuitamente, nella versione demo, per capire il funzionamento prima di puntare. Ma quali scelte ci sono per le volte in cui vi va di uscire?

Sport ed Escursioni

Non è una novità: in montagna c’è una grande varietà di sport ed escursioni che si possono fare, e la buona notizia è che la maggior parte di questi si può trovare in Val d’Ossola. Ad esempio, con gli amici o in famiglia è possibile programmare sessioni di canyoning in vari posti, come per Rio del Ponte nel parco Val Grande. Le escursioni di canyoning sono anche divise per livelli ed esperienza, quindi sono adatte proprio a tutti. Se volete raggiungere dei livelli di adrenalina più alti, potete optare per il downhill, per il quale nella regione si trovano due aree attrezzate: a San Domenico di Varzo in Valle Divedro c'è il Sando Bike Park, mentre la piana di Vigerzo conta 60 km di piste con dislivelli fino a 1000 metri. Durante l’inverno un’altra opzione ancora è quella di scoprire paesaggi innevati immacolati grazie alle passeggiate con le ciaspole (i racchettoni da neve, per intenderci). Infine per un’escursione in famiglia, il Praudina Adventure Park offrirà divertimento assicurato... Basta non soffrire di vertigini!

Scoprire il folklore locale

Dopo tutti gli sport, tra le attività divertenti da fare in Val d’Ossola non possiamo non includere un’immersione alla scoperta del folklore locale. Numerosi sono gli episodi storici importanti avvenuti in queste zone, sopra a tutti la proclamazione della Repubblica partigiana dell’Ossola. Molti dei paesi sono rimasti ad un’impostazione architettonica medievale. Sono caratterizzati da case con strutture antiche, rurali, in cui legno e pietre (dette piode) si alternano armoniosamente. La Val d’Ossola è una terra di confine che racchiude in sé un crocevia di tradizioni e culture diverse che sapranno conquistarvi.

Tra le visite guidate da non perdere assolutamente, c’è quella alle miniere d’oro in Val Toppa. Lungo questo percorso si potrà scoprire nel dettaglio il funzionamento dell’estrazione dell’oro e dell’argento, oltre che visitare gli alloggi degli operai e ovviamente la cava.

Relax alle terme

Dopo lo sport e la storia, per completare la lista delle attività divertenti da fare in Val d’Ossola ci vuole un po’ di sano relax. I poli termali si trovano a Bognanco e a Premia. Entrambe le strutture offrono piscine riscaldate sia all’interno che all’esterno, oltre che alle varie opzioni come cromoterapia, getti d’acqua a temperature e pressioni diverse, saune e bagni turchi. In alcuni casi, è possibile anche effettuare dei cicli di cure termali con l’ausilio di personale medico.

E questo momento di coccole e relax servirà a fare il pieno di energie per la prossima avventura!

Come vedete le alternative sono molte per quel che riguarda le attività divertenti ed insolite in Val d’Ossola. Quindi adesso non avete più scuse, è giunto il momento di uscire alla scoperta di questa bellissima regione!