Il Piedimulera cerca gloria contro il forte Cossato

Dormelletto-Vogogna; Bianzè-Juventus Domo; Piedimulera-Cossato. La ripresa del campionato di Promozione offre questo domenica 24 aprile.

Il Piedimulera, reduce della goleada di Sizzano, diventerà un test importante per una delle leader della classifica. Il Città di Cossato. Venti punti dividono le due squadre (51 Cossato, 31 Piedimulera), ma la classifica conta poco. I gialloblu di Bonan all’andata vinsero in terra biellese per 3 a 1, grazie a duna autorete e alla doppietta di Moreno Ceschi. La truppa di Forzatti (ex Juventus Domo) deve dunque stare attenta.

Non facile la trasferta per il Vogogna, che affronta un Dormelletto reduce dalla sconfitta al ‘Curotti’. Il Vogogna macina punti come pochi e si è risollevato assai. E’ a 3 punti dalla Juventus Domo e a 5 da Vigliano e Chiavazzese. Sperare non fa mai male.

La Juventius Domo affronterò il Bianzè, squadra in posizione tranquilla di classifica. Pratini si gode i tre punti colti col Dormelletto e spera di farne anche domenica per avvicinare Chiavazzese e Vigliano.