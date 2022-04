No vax e No green pass in piazza Mercato per raccogliere fondi per i lavoratori sospesi

Sui terrà lunedì 25 aprile, alle 15, la manifestazione per la pace organizzata da ‘coordinamento cittadini uniti per la giustizia e la libertà Vco’.

Gli organizzatori manifesteranno per la pace tra i popoli e per l’uscita dell’Italia dalla Nato; contro il green pass e cure obbligatorie; contro il riarmo e il coinvolgimento dell’Italia nella guerra in Ucraina.

Il ritrovo sarà in piazza Mercato a Domodossola dove si terrà la spettacolo ‘ La repubblica dell’utopia’ di Ettore Puglisi , con la partecipazione di Giorgio Fassi e Olivia Curti.

Saranno raccolti fondi e prodotti non deperibili per i lavoratori sospesi.