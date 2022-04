Vanno a sbattere mentre sono inseguiti dalle forze dell'ordine

Momenti concitati in piena notte a Domo. Intorno alla 1.30 un minivan è andato a sbattere contro alcune auto parcheggiate in via Turati, mentre era inseguito dalle forze dell'ordine.

Secondo la testimonianza di alcuni residenti della via, alcune pattuglie di Carabinieri e Polizia hanno bloccato il mezzo dopo che, svoltando da via Scapaccino, è andato a sbattere contro due auto parcheggiate in via Turati. I testimoni hanno raccontato di essersi svegliati per il trambusto e di aver visto i militari con le pistole in pugno e tre giovani sdraiati a terra prima di essere ammanettati e portati via.

Al momento non si sa chi siano i fermati e per quale motivo fossero inseguiti dalle forze dell'ordine.