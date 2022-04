Domo: fugge all’alt dei Carabinieri e si schianta. Denunciato giovane ucraino

E’ accaduto nella nottata tre domenica 24 e lunedì 25 aprile, quando durante un pattugliamento stradale in Regione Nosere del capoluogo ossolano, l’autoradio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Domodossola, notando un furgone zizzagare per quelle vie, decide di fermarlo. Il furgoncino, un Mercedes di colore bianco, ignora il comando impostogli ed accelera la marcia, dandosi alla fuga. Inizia così un inseguimento per le vie cittadine, con sirene e lampeggianti accesi, che si conclude qualche minuto dopo quando, all’altezza di via Turati, il veicolo impatta ed arresta la sua corsa contro 4 autovetture parcheggiate in quella via. Impossibile la reazione degli occupanti, 2 italiani ed un ucraino (l’autista), che vengono immediatamente bloccati dagli uomini dell’Arma ed accompagnati in caserma. Una bravata, la risposta dei tre, che di ritorno da un lungo ed alcolico apericena hanno deciso di eludere il controllo, per paura di essere sottoposti all’alcooltest. Infatti il conducente è risultato positivo all’esame, con un tasso alcolico di oltre 4 volte il consentito. La “bravata” gli è costata molto cara: il 26enne ucraino che guidava il furgonato è stato infatti denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per guida in stato di ebbrezza alcolica, oltre alla patente ritirata ed al furgone in fermo amministrativo. Dovrà inoltre risarcire i proprietari delle autovetture che ha danneggiato durante la sua folle corsa.