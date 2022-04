Ucraina, Ivan Luca Vavassori: “Sono vivo, ho solo febbre molto alta e alcune ferite”

"Ciao a tutti, grazie dei messaggi di supporto che mi avete mandato. Sono vivo, ho solo febbre molto alta e alcune ferite in varie parti del corpo. Per fortuna niente di rotto". Lo scrive sul suo profilo Instagram Ivan Luca Vavassori. L'ex calciatore italiano figlio adottivo di Alessandra Sgarella, l’imprenditrice domese sequestrata nel 1998 dalla 'Ndragheta e poi morta di malattia nel 2011, si è arruolato come volontario a fianco dell’esercito ucraino.

Nelle scorse ore si erano diffuse notizie preoccupanti sulla sorte del giovane, dopo l'attacco al convoglio di cui faceva parte. Poi sempre via social erano arrivate notizie rassicuranti da persone alle quali Ivan avrebbe affidato la gestione del suo profilo e successivamente dal padre, Pietro Vavassori. L'ultimo aggiornamento sul profilo instagram, scritto dallo stesso Ivan, confermerebbe che l'ex calciatore è vivo, seppur ricoverato in ospedale, in condizioni non preoccupanti.