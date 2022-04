A Domobianca365 il Rally Valli Ossolane, musica e grigliata

Saranno 166 gli equipaggi che si disputeranno, sulle strade della provincia azzurra del VCO, il titolo dell’edizione 2022 del Rally della Valli Ossolane. L’appuntamento, attesissimo, riporta entusiasmo e numeri da record anche grazie alla attenuazione delle restrizioni imposte dal Covid-19.

E come sempre Domobianca365 sarà protagonista della manifestazione, giunta alla sua 58° edizione, con l’arrivo della seconda prova speciale che si disputerà nel pomeriggio di sabato 30 aprile.

Proprio nella giornata di arrivo delle auto e dei concorrenti, all’Alpe Lusentino sarà allestito un Live Music Show – a partire dalle 18.15 – con Hard Rock All Stars che farà da colonna sonora allo Spritz Bar di Claudio Fiora. Il tutto insieme all’immancabile Panino con la Salamella, da gustare seguendo i passaggi delle auto in gara. Dalle 20 DJSet con Matteo Arfacchia.

Il giorno seguente domenica 1 maggio, Domobianca365 attende turisti e famiglie con la classica grigliata di carne e l’immancabile polenta. Per i più piccoli sono previste animazioni, gonfiabili e passeggiate in pony a cura di D.C.Ranch. Come sempre assicurata tanta musica e divertimento.

Domobianca365 si sta preparando alla stagione estiva con grandi novità e un’offerta capace di soddisfare la voglia di natura e tempo libero di tutti gli amanti delle montagna e delle gite fuori porta. Sempre aperti i punti ristoro, a partire dal LuseBar, il locale situato alla partenza della seggiovia, di fronte al parcheggio dell'Alpe Lusentino, il Parco Avventura, il noleggio di E-Bike e il campo da beach volley. Per vivere una stagione ricca di appuntamenti ed eventi sulla montagna di Domodossola, vicinissima ai grandi centri di Lombardia, Piemonte e Liguria.

Domobianca365 è “Montagna tutto l’anno” - stazione turistica a 20 minuti di auto dal centro di Domodossola nella provincia del Verbano Cusio Ossola in Piemonte. In estate punto di partenza per itinerari di trekking sul Monte Moncucco, salite in mountain bike (possibilità di noleggio) e discese in downhill dopo essere saliti in quota con uno dei rami della seggiovia. Presenti anche Parco Avventura, Kinder Park, sentieri didattici nel bosco e campo da beach volley. Un ricco calendario di manifestazioni sportive, oltre ad eventi di food, cultura e musica permettono di trascorrere giornate all’aria aperta all’insegna del divertimento. Domobianca365 è a 140 km da Milano e Como, 110 da Novara e Varese, 100 da Lugano (CH). La stazione fa parte del Gruppo Altair che ne ha rilevato la proprietà nel 2019.

