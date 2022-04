La Varzese cerca spunti salvezza nel derby contro la Crevolese

Varzese in cerca di punti salvezza nel derby con la Crevolese. E’ questo il motivo conduttore della giornata di Prima Categoria. I granata di Lipari hanno sete di punti e li cercheranno a Crevola, contro una squadra che viaggia in posizione tranquilla di classifica.

La Varzese ha perso in questo ultimo mese alcune occasioni per trarsi d’impaccio ed ora ha bisogno assoluto dei 3 punti. Non sarà facile perchè la Crevolese arriva da buoni risultati dopo aver passato un momento non proficuo. Partita da tripla in schedina sulle rive del Toce.

Chi punta necessariamente alla vittoria è pura l’Ornavassese che riceve il Carpignano. I sesiani sono messi peggio in classifica ma l’Ornavassese non è ancora tranquilla. Aver ritrovati i gol di Simone Margaroli è però già motivo di ottimismo per i neri.

Virtus Villa ancora in casa. Dopo il meritato successo sul Momo, i biancocelesti ospiteranno il Borgolevezzaro, invischiato nellazona play out. Domenica scorsa la squadra di Massoni ha fatto bene: deve solo non subire un calo di tensione visto l’avversario che avrà contro domani quando giocherà non al 'Curotti' ma a Crodo.

Il Fomarco ospiterà il fanalino di coda Oleggio. I biancoverdi pensano ancora alla vittoria sfumata domenica scorsa, quando sono stati raggiunti in extremis a Carpignano. Ma il bilancio di quest'annata è positivo.

Classifica: Feriolo 54; Momo 49; Virtus Villa, Cannobiese 43; Sanmartinese 41; Crevolese, Agrano 34; Fomarco 33; Ornavassese 29; Varzese, Trecate 28; Borgolvezzaro 25; Comignano 24; Carpignano, Pro Ghemme 22; Oleggio Castello 14.