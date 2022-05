Villadossola, domani altre analisi sull'acqua potabile

Saranno fatte domani, lunedì, le analisi sull’acqua potabile a Villadossola. Analisi che dovranno dire se il problema emerso venerdì è superato o meno. Due giorni fa l’amministrazione comunale di Villadossola ha emesso una ordinanza che prevede l’obbligo di fare bollire l'acqua per uso alimentare. Il provvedimento è scattato dopo che Asl ha segnalato al Comune di aver rilevato in alcuni campioni, prelevati in diversi punti del territorio comunale, la presenza di batteri che rendono l'acqua non potabile. Situazione che ha imposto la bollitura prima dell’uso.