La Pro Vigezzo batte 5-2 la Virtus Crusinallo

Non rallentano le due di testa, sia Fondotoce che Pro Vigezzo vincono con le rispettive avversarie e proseguono appaiate in testa alla classifica.

Il risultato finale contro la Virtus Crusinallo è scaturito nella ripresa, dopo un primo tempo in parità.



La Pro parte a razzo, si procura tre occasioni con Bergamaschi e Ramoni prima del gol. Proprio di quest’ultimo su una pregevole rovesciata arriva la rete d’apertura.

Nonostante la partenza bruciante, i padroni di casa trovano il pari prima della fine del tempo.



L’equilibrio non resiste molto al rientro dagli spogliatoi. Da un cross di Zois arriva un mani galeotto in area di un difensore, Il penalty conseguente è realizzato da Bergamaschi.



Il terzo gol arriva poco dopo con Piraglia, che di testa sfrutta un perfetto cross di Balassi.



Sul 1-3 la Pro si addormenta e la Virtus Crusinallo accorcia le distanze. Non si scompongono però i vigezzini che ritrovano il gol dopo pochi minuti. Protagonisti ancora Balassi, che crossa e Bergamaschi che segna.

Dopo un palo dei padroni di casa i vigezzini chiudono i conti con Piraglia. Caramello indovina un passaggio millimetrico per l’attaccante che si presenta davanti al portiere e fa cinquina.