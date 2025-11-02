Promozione, Juventus Domo rallenta ma resta seconda. Colpo esterno dell’Ornavassese

Si ferma sul pareggio la corsa della Juventus Domo, ma i granata restano saldamente al secondo posto della classifica di Promozione, alle spalle del Città di Casale. Un turno, quello della nona giornata, che ha riservato risultati altalenanti per le squadre del Verbano Cusio Ossola e del Novarese.
La Juventus Domo non va oltre l’1-1 casalingo contro la Virtus Vercelli: al vantaggio iniziale di Aglio risponde Bettini, impedendo ai domesi di centrare l’ottava vittoria stagionale.
Giornata da incorniciare per l’Ornavassese, che conquista una straordinaria vittoria esterna sul campo del Banchette Colleretto: un netto 5-0 firmato da Elca R., Beltrami S. e Fodrini (doppietta). Sconfitta invece per il Piedimulera, battuto 5-2 in trasferta dall’Union Novara nonostante le reti di Vadalà ed Elca (su rigore). I gialloblù restano fermi a quota 10, in una classifica molto corta. Ancora un passo falso per il Gravellona San Pietro, che cede 1-3 in casa contro l’Ivrea 1905. A segno Fioretti per i padroni di casa, ma non basta per evitare la nona sconfitta in campionato: i cusiani restano ultimi a 2 punti.
Cade anche l’Arona, sconfitta 3-0 dal Quincinetto Tavagnasco in una gara compromessa dall’espulsione di un proprio giocatore nel primo tempo. In testa alla classifica continua la marcia del Città di Casale, che batte 2-0 l’Orizzonti Canavese e sale a 25 punti, seguito dalla Juventus Domo (23). Dietro, inseguono Lupetti Bianchi Trino e Dufour Varallo a quota 17.