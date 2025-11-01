E' la Virtus Vercelli il prossimo ostacolo sul cammino della Juventus Domo

La Juventus Domo ospita la Virtus Vercelli, il Città di Casale riceva l’Orizzonti Canavese. Test in casa per le due capofila della Promozione. Sulla carta due test non proibitivi per loro.

I granata (22 punti) stanno archiviando bene il primo terzo di campionato, dove hanno raccolto 7 vittoria e un pari. La Virtus Vercelli naviga con 9 punti ma è squadra senza mezze misure: non ha mai pareggiato sinora: 3 vittorie, 5 sconfitte.

Il Città di Casale a sua volta sta bene e riceva un Orizzonti (7) che ha sul peso 15 gol subiti in otto turni.

Chi ha trovato la strada giusta dopo le sofferenze dell’avvio è il Piedimulera (10). La squadra ossolana viaggia con il vento in poppa e la navigazione potrebbe continuar bene visto che sarà di fronte alla penultima del girone, Union Novara (3).

Si gode l'importante vittoria di sette giorni fa l’Ornavassese (9) che trova però il Banchette Colletto (15), una squadra ostica. I neri, superate le difficoltà iniziali, paiono in salute e sperare è lecito.

L’Arona riceve il Quincinetto Tavagnasco, squadra con la quale divide lo stesso posto di classifica con 12 punti. L’Arona fa risultati utili da sei turni ma il Quincinetto va preso con le molle.

Soffre sul fondo il Gravellona (2) che avrà di fronte un’Ivrea (7) che aspirava ad altro. Gli arancioneri faticano a trovare il passo della Promozione, ma gli eporediesi non fanno altrettanto bene. Obiettivo per i cusiani è strappare la prima vittoria in campionato e svoltare pagina.

La giornata propone anche Gattinara-Ceversama e Lupetti Bianchi Trino - Dufour Varallo