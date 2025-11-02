Prima Categoria, Feriolo espugna Momo e vola in vetta. Successi per Virtus Villa e Varzese

La nona giornata di Prima Categoria sorride alle squadre del VCO e del Novarese, con risultati che cambiano il volto della classifica e regalano spettacolo. In testa, il Feriolo conquista una vittoria di prestigio e vola al comando, mentre Omegna, Virtus Villadossola e Dormelletto firmano successi convincenti.

Colpo grosso del Feriolo, che si impone 3-2 in trasferta sul Momo nel big match di giornata.

Giornata positiva anche per l’Omegna, che al “Liberazione” supera 2-1 il Sizzano. Vittoria esterna per la Virtus Villadossola, che domina in casa della Quaronese imponendosi 3-0.

Sorrisi anche per il Dormelletto, che batte 3-1 l’Agrano Finisce in parità la sfida serale tra Esio Verbania e Carpignano, conclusa 2-2. Giornata amara, invece, per il Vogogna, sconfitto in casa 0-1 dalla Varzese. Da segnalare anche la vittoria del Cameri, che espugna Romagnano con un 4-2. Dopo nove giornate, la classifica vede Feriolo e Momo in vetta a 20 punti, seguiti da Varzese (18) e Bagnella (17). Subito dietro, Virtus Villadossola e Omegna a 15 punti.