Derby in Ossola tra Vogogna e Varzese

Momo-Feriolo offre la 9a giornata di Prima Categoria. Tre punti dividono la prima della classe (i novaresi) dalla seconda. La differenza sta nella sconfitta che il Feriolo ha subito alla 4a di campionato in quel di Varzo.

Il resto dei numeri è quasi in parità: 16 gol fatti e 7 subiti il Momo, 19 – 8 per il Feriolo. I 90 minuti diranno chi sta meglio in questo momento, ma il campionato non è neppure ad un terzo del cammino e la strada è lunga. Anche quella per la promozione.

Il Bagnella (16 punti) trova sul suo cammino un’altra rivale tosta: la Cannobiese (13). I ragazzi di Sottini arrivano dalla vittoria a Villadossola, la Cannobiese da quella sul Vogogna. I punti servono per restare nella scia del Momo e alimentare speranze.

Derby delicato per la Varzese che va a Vogogna. Un ritorno per Roberto Chiaravallotti, tecnico dei granata, che con il Vogogna aveva fatto buone annate. Dodici punti separano le due squadre: 15 la Varzese, 3 il Vogogna, ma l’Ossola ama i derby per la loro incertezza.

Cercasi vittoria per un’Omegna (12) che l’ha smarrita. Si troverà sul suo cammino il Sizzano (8). I rossoneri non vincono da 4 turni, il Sizzano ha fatto un solo punto nelle ultime due gare.

Partita delicata per l’Esio Verbania (6) che ha sette di punti. I verbanesi hanno fatto 4 punti nelle ultime due gare; il Carpignano (4) non ha mai vinto ma domenica ha costretto al pari proprio l’Omegna.

Trasferta non facile per la Virtus Villa, reduce dal ko interno col Bagnella costato un serio infortunio a Rossi, importante uomo di metàcampo. Villa e Quaronese hanno gli stessi punti (12) , un tabellino quasi identico se non per il numero delle reti subite: 5 la Quaronese, 12 il Villa.

L’Agrano (4) viaggia verso Dormelletto (9). Anche qui sete di punti. I granata faticano e non hanno ancora vinto. Il Dormelletto arriva da tre pareggi, due dei quali con ‘’gente’’ come Varzese e Feriolo.

Scontro tra novaresi di media classifica quello tra Romagnano (10) e Cameri (7). Il Romagnano ha fatto più punti fuori casa (6), il Cameri solo 2. Ma il pronostico è da tripla.