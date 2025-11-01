Autotrasporti Sacchi Foma inarrestabile: quarta vittoria e primato confermato, domani al Pala Raccagni la Findomo ospita Paruzzaro

Quattro su quattro e primato confermato. L'Autotrasporti Sacchi Foma fa un sol boccone al PalaBagnella della Unisport Cavagnolo: 97-58 il finale a favore dei rossoverdi, con Caramelli top scorer con 23 punti. La partenza è a razzo per gli omegnesi che infuocano la retina ospite a suon di triple e giocando a ritmo altissimo sono avanti 30-19 alla prima sirena.

Ritmi che non calano nella seconda frazione, Universal fatica ad arginare le scorribande dei padroni di casa ed all’intervallo è 55-34 per i padroni di casa. Prova subito ad accorciare il gap la Unisport in avvio di ripresa con un parziale di 7-0, ma l’Autotrasporti Sacchi-Foma non si lascia intimorire e riprende la cavalcata consolidando la leadership del match fino al 97-58 finale.

Domani sul parquet del Pala Raccagni alle 2030 la Findomo che sfiderà Paruzzaro. "Partita da vincere: in casa - cosi Petricca- dobbiamo assolutamente conquistare più punti possibili",