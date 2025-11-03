Brutta caduta interna per la Findomo

Brutta sconfitta casalinga per la Findomo. La Cestistica è stata superata dai Vikings Paruzzaro: 77-64 il finale a favore della compagine novarese. Decisivo il secondo quarto, con i granata che hanno subito psicologicamente l'uscita di Cerutti, alle prese con un infortunio muscolare: 21-9 di parziale e match indirizzato. Nel secondo tempo De Tomasi e compagni non hanno mai dato la sensazione di poter riaprire la contesa: troppi errori in attacco ed in difesa e partita compromessa. Alla voce punti, 23 del solito Nagini e 22 di Realini: in doppia cifra anche Frank con 13.

Per gli ospiti, 22 di Cadamuro e 16 di Lupo. "Brutta partita - cosi il capitano non giocatore Francesco Petricca - che va subito archiviata: eravamo partiti bene, poi la perdita di Cerutti ci ha condizionato ma non può e deve diventare un alibi. Abbiamo commesso troppe ingenuità: in attacco abbiamo cercato di risolverla da soli, in difesa ci siamo aiutati poco. Ora riprendiamo a lavorare per limare gli errori ed essere più pronti".