Un'Ornavassese sfrontata archivia positivamente la nona giornata di Promozione

‘’Maledirà’’ – sportivamente parlando - l’Ossola il Banchette Colletto. La squadra torinese ha subito in campionato solo due sconfitte. La prima in casa contro il Piedimulera, la seconda domenica, sempre in casa, ad opera dell’Ornavassese. Il 5 a 0 con il quale i neri di Fusè hanno piegato il Banchette Colleretto è il risultato che evidenzia la nona giornata di Promozione. Le reti di Elca (doppietta), Beltrami e Fodrini dicono che non c’è stata partita e che l’Ornavassese ha superato il momento no, condizionato più dai risultati che dalle prestazioni. Il 5 a 0 sonante spinge in neri a metà classifica ma soprattutto dice che più i rivali sono tosti e poi i neri volano, come aveva dimostrato la vittoria di otto giorno fa con i Lupetti Bianchi Trino.

Restando alle maledizioni sportive c’è quella dei recuperi per la Juventus Domo. Che ha collezionato due pari quando ormai le partite erano quasi vinte. Sia col Quincinetto Tavagnasco che col la Virtus Vercelli, i granata pagano pegno nel recupero. Due pareggi che staccano la squadra ossolana dalla vetta, dove ha piantato la bandiera solitaria il Città di Casale. Raggiunta al 94’ la Juventus Domo (priva di due pedine di valore) non sfrutta il gol di Aglio in avvio dl primo tempo e il mancato raddoppio costa caro. Finisce 1 a 1, con due punti persi.

Niente da fare per il Gravellona San Pietro, battuto in casa dall’Ivrea (1-3). I ragazzi di Agostini non trovano ancora la vittoria in campionato ed anche l’Ivrea passa al Boroli nonostante il pari siglato da Fiorette avesse illuso. Le notizie negative non arrivano mai sole perché il Gravellona resta staccato sul fondo visto che l’altra sorpresa arriva da Novara dove la Union sorprende positivamente battendo un Piedimulera lontano parente delle ultime partite. Il 5 a 2 subito dai gialloblu (reti di Vadalà e Elca) lascia il segno in casa del Piedimulera, che trova una giornata no dopo 4 turni positivi.

Inatteso lo scivolone dell’Arona, che subisce un secco 3 a 0 dal Quincinetto Tavagnasco. Ospiti già in vantaggio di due gol nel primo tempo e Arona che soffre troppo e paga anche un arbitraggio inadeguato.