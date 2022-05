A Malesco l’ultimo saluto a Renzo Curotto

Avranno luogo domani, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Zornasco, i funerali di Renzo Curotto. Vigezzino, appunto di Zornasco, Renzo era molto conosciuto in tutta la Valle soprattutto per il suo impegno nell’amministrazione comunale.

Durante i mandati del precedente sindaco Federico Cavalli, Curotto aveva infatti ricoperto la carica di assessore ai Lavori Pubblici. Persona solare e di compagnia, in consiglio comunale non si risparmiava nel portare avanti le sue idee, in un’ottica di confronto talvolta anche acceso ma sempre costruttivo con la minoranza, in particolare con Albino Barazzetti (ex sindaco di Malesco, scomparso alcuni anni fa) con cui, seppur con posizioni diverse, il dialogo era sempre schietto e franco, volto alla fine del tanto "battagliare" (da parte di entrambi) a trovare una soluzione nell’interesse del paese. Renzo si è spento a 75 anni.

Lascia la moglie Fernanda Mattei, i figli Dario e Loris e il fratello Mauro. Il Santo Rosario sarà recitato stasera alle 20.30 a Zornasco.