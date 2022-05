PerBacco! Chebianchi! a Bellinzona

Un evento unico in Ticino nel centro storico di Bellinzona, dove verrà dato il benvenuto alla Primavera con la presentazione dei vini bianchi appena imbottigliati e aperitivi in piazza accompagnati da musica.

L’annata vinicola in Primavera è ricca di novità: le viti hanno superato le rigide temperature invernali e i germogli cominciano ad ingrandirsi, bisogna preparare il terreno e conrtrollare la tenditura dei filari. Intanto all’interno delle cantine il lavoro non manca: finalmente, dopo il lungo riposo invernale, i vinificatori possono imbottigliare i loro vini più giovani.

Anche PerBacco! riparte con una prima assoluta in Ticino, abbiamo avuto l’idea e il piacere di cominciare la stagione con una ricca presentazione di vini bianchi freschi d’imbottigliamento, offerti all’assaggio e alla vendita da alcuni ottimi produttori della nostra regione.

La degustazione avrà luogo sabato mattina nell’affascinante e antica cornice della corte del Municipio in Piazza Nosetto, nel pieno centro storico di Bellinzona, e sarà aperto ai nostri soci e a tutti gli amanti del buon vino.

Durante la degustazione sarà possibile acquistare il vino che vi è più piaciuto presso lo stesso stand del produttore.

Per la degustazione sarà possibile acquistare i bicchieri in vetro col nostro logo per assaporare al meglio i vini.



PROGRAMMA

Venerdì 6 maggio

17.00 - 23.00: PerBacco! che apertivo

Chiusura degli uffici e apertura del nostro Wine Bar in Piazza Nosetto con una piccola selezione di vini bianchi e non solo… La serata sarà accompagnata da bella musica.

Accanto al Wine Bar ci saranno degli spacci di specialità nostrane (salumi, affettati, ecc…).



Sabato 7 maggio 2022

10.00 - 13.30: presentazione e degustazione dei bianchi

Presentazione dei prodotti vitivinicoli dei nostri produttori nella corte del Municipio. Sarà messo in vendita il bicchiere da degustazione a Fr. 10.-, oppure Fr. 5.- per i nostri soci.



18.00 - 23.00: PerBacco! che serata

Apertura del nostro Wine Bar in Piazza Nosetto e piccolo mercato di specialità gastronomiche accompagnato da un gruppo musicale



Per maggiori informazioni: www.perbaccobellinzona.ch