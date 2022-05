Tre squalificati per il Vogogna dopo il brutto arbitraggio di domenica

Due giornate di squalifica a Marco Fernandez, due a Manuel Guizzardi, due ad Andrea Sacramozza. L’arbitro di Vogogna-Bianzè, dopo aver diretto in modo pessimo la partita, danneggia ulteriormente il Vogogna fermando per due turni tre giocatori. Scrivere a mente fredda il rapporto non è servito all’arbitro della sezione di Novara per fare una autocritica sulla sua inadeguata conduzione di gara. E così il Vogogna, impegnato a salvarsi, è stato penalizzato ulteriormente.