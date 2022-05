Il Santuario della Madonna della Neve inaugura il tetto ristrutturato

Sabato 7 maggio si terranno la benedizione e l’inaugurazione del tetto ristrutturato del Santuario della Madonna della Neve. La storia racconta che era il 14 aprile 1613 quando alcuni banniesi fecero richiesta al Vescovo di Novara di poter ricostruire l’antica cappelletta denominata “del Gelo – du Gil”. Il Vescovo diede il benestare ai lavori di trasformazione che iniziarono nel 1613 e furono ultimati nel marzo del 1622. La chiesetta, trasformata poi in Santuario venne solennemente inaugurata il 5 agosto 1622 con la partecipazione, come guardia d’onore alla Madonna, della Milizia tradizionale di Bannio e da allora si iniziano a contare gli anni della Milizia sorta a difesa delle terre.

Dal 5 agosto del 1629 la data è stata proclamata festa di precetto in avvenire a ricordo del voto che i banniesi fecero alla Madonna della Neve per averli preservati dalla peste che aveva colpito e dilagava fra gli abitanti dei paesi e delle valli vicine. Nel 1625 al Santuario venne aggiunto il coro e verso la fine del 1629 un piccolo campanile con campana.

Nel 1660 l’entrata principale venne arricchita da un piccolo portico sorretto da colonne e nel 1767 l’altare venne rifatto in marmo. Nel 1840 il portico venne sostituito da uno più ampio e capiente.

Tra il 1721 e il 1722 la via che dalla parrocchiale di San Bartolomeo conduce al Santuario è stata arricchita dalla costruzione della Via Crucis, 14 cappelle private inaugurate in occasione del 1° centenario della costruzione del Santuario, cappelle dipinte dal pittore banniese Gerolamo Ferrone.

L’idea di restaurare il tetto del Santuario è partita da don Fabrizio Cammelli, da poco parroco a Bannio, coadiuvato da alcuni volenterosi parrocchiani.

I lavori sono stati finanziati grazie all’ 8 x mille, ad un finanziamento della Fondazione CRT e all’acquisto delle piode dismesse dal Santuario, autenticate da un apposito logo.

Questo il programma:

ore 09.00 Messa, a seguire benedizione e inaugurazione del tetto.

Il Santuario della “Madonna della Neve” rimarrà aperto per i pellegrini e i devoti dalle 14.00 alle 17.00 con recita del Santo Rosario alle ore 15.30.

L’apertura settimanale a maggio sarà: venerdì 6 - giovedì 12 - mercoledì 18 - martedì 24 e lunedì 30.