"Le parole del volontariato": il Cst Novara Vco protagonista al Salone del libro di Torino FOTO

Il Centro Servizi per il Territorio Novara e Vco è stato protagonista, il 16 maggio, di due incontri al Salone internazionale del libro di Torino, nello stand dei centri di servizio piemontesi. Due conferenze dedicate al mondo del sociale e del volontariato.

Il primo incontro, dal titolo “Sussidiarietà e welfare territoriale”, ha visto come ospite d’onore Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la sussidiarietà e co-autore del rapporto annuale che fotografa lo stato delle cose nel nostro Paese, da un punto di vista del benessere sociale dei cittadini e del funzionamento dei servizi. Vittadini ha dialogato, fra gli altri, con il sindaco di Novara Alessandro Canelli, in veste anche di presidente Ifel. L’incontro è stato condotto da Carlo Teruzzi, presidente del Cst Novara Vco.

Nel pomeriggio la seconda conferenza, “Cosa nasce dall’incontro fra pubblico, privato e terzo settore?”, condotta dal vicepresidente del Cst Daniele Giaime.

‘Il Salone è sempre un’occasione importante anche per chi non fa strettamente parte del mondo dell’editoria – le parole di Teruzzi e Giaime -. È cultura e condivisione di buone prassi, rappresenta un incontro importante fra soggetti che appartengono a mondi lontani ma che, al Salone, scoprono di poter avere storie condivise da raccontare. La manifestazione è un canale di socialità incredibile. Vogliamo ringraziare le tantissime persone che si sono avvicinate allo stand, non solo per fruire di un momento culturale come quello dei talk, ma anche per dialogare con gli operatori dei nostri centri – provenienti da tutto il Piemonte - per conoscerne attività e progetti. Grazie di cuore per averci permesso di portare il volontariato in un contesto ancora più ampio rispetto a quello del suo raggio d’azione quotidiano. Siamo spesso gente del fare, ecco, ci siamo presi uno spazio importante per dire – concludono il presidente e il vicepresidente del Cst -. Raccontare di cosa ci occupiamo è sempre più necessario, così come parlare del grande cambiamento culturale e sociale di cui siamo protagonisti: la sfida per la costruzione di un welfare che possa ancora funzionare, ma solo se costruito a più mani, quelle dello Stato e della società civile, formata da terzo settore e mondo profit”.