Presentata la nuova stagione di Musica in Quota: ospite d'onore Antonella Ruggiero

È stata ufficialmente presentata la stagione 2025 di Musica in Quota, il festival organizzato dall’omonima associazione che porta la grande musica nei più suggestivi alpeggi e vette del territorio del Vco e che quest’anno giunge alla sua 19esima edizione. I concerti – 11 in tutto - si tengono dal 25 maggio al 28 settembre.

Musica in Quota è un festival che ha saputo, prima di molti altri, parlare al cuore tanto degli escursionisti, quanto degli amanti delle sette note: un mix ineguagliabile, in grado di unire la bellezza di luoghi montani ancora poco esplorati dal turismo di massa a programmi musicali capaci di catturare l'attenzione di un pubblico variegato. Anche in questa edizione saranno infatti diversissimi i concerti che andranno in scena tra monti e laghi: dal tributo al jazz a quello dedicato alla chitarra, dal pop alla musica vintage, fino all'evento clou (reso possibile grazie alla collaborazione tra Musica in Quota e San Domenico) che anticipa il Ferragosto con una delle voci italiane più amate, quella di Antonella Ruggiero.

La stagione 2025 è stata presentata il 18 maggio al Foro Boario di Crodo con l’esibizione dell’Ossola Sax Swingin' Orchestra, che ha anticipato il primo concerto del programma, previsto per domenica 25 maggio. Musica in Quota prenderà avvio ufficialmente dall'Alpe Prasca (Crevoladossola): ad esibirsi saranno Les Moirettes, swing band (quasi) tutta al femminile, che unisce l'amore per il vintage a quello per la musica degli anni '40 e '50 del secolo scorso. Il concerto sarà impreziosito da alcune sorprese di Four Hand Circus. Lungo il percorso escursionistico che da Crevoladossola raggiunge l'alpeggio, infatti, si terrà la nuova edizione di Crevola Art Trekking, con installazioni artistiche da ammirare a passo lento.

Domenica 22 giugno il festival si sposta nel Cusio: affacciati sul lago d'Orta dall'Alpe Mastrolino (Omegna), obiettivo della giornata sarà festeggiare il quarantesimo compleanno della Nuova Filarmonica Omegnese, con un concerto imperdibile diretto dal maestro Pasquale Ciocca Vasino. Si rimane nella stessa porzione di Vco anche la domenica successiva, 29 giugno, per un viaggio nel mondo della chitarra: ad esibirsi sul palco naturale del Colle della Frera (Quarna Sopra) sarà l'LFJ Guitar Trio.

Ancora chitarra, grazie al Guitar Atelier di Massimiliano Alloisio, ma con un panorama differente, domenica 6 luglio: Musica in Quota torna infatti in un alpeggio già toccato in passato, quello che accoglie il rifugio Parpinasca (Trontano), ai confini dell'area selvaggia del Parco Nazionale Val Grande.

Domenica 20 luglio la vista sarà appagata dal superlativo affaccio sul lago Maggiore dal Monte Carza (Trarego Viggiona), che ospiterà il concerto della Tequila Band, per un viaggio musicale dal dixieland ai grandi classici italiani. Il terzo mese di programmazione si chiude, domenica 27 luglio, nell'incantevole conca naturale del lago Panelatte, in Val Vigezzo (Santa Maria Maggiore), con il concerto del Trio Accordi Disaccordi: un crossover capace di miscelare influenze gipsy jazz, melodie mediterranee e ritmi latini, con l’energia del rock.

Sabato 9 agosto il pubblico di Musica in Quota entrerà a passo lento in uno dei luoghi protetti più ricchi di fascino dell'arco alpino, l'Alpe Veglia (Varzo): qui, a metà strada tra due storici rifugi, si esibirà Paolo Drigo per un viaggio musicale delicato e coinvolgente, con la voce e il pianoforte a coda bianco, candido come la neve che ricopre questi pianori per gran parte dell'anno.

Un crescendo di emozioni e di panorami straordinari, che culminerà nel tradizionale concerto che anticipa il Ferragosto, mercoledì 13 agosto, ai quasi 2000 metri dell'Alpe Ciamporino (Varzo), località di arrivo della nuovissima cabinovia con partenza da San Domenico: ad esibirsi tra le vette della Val Divedro, grazie alla partnership tra Musica in Quota e San Domenico, sarà Antonella Ruggiero, per uno dei concerti più attesi della stagione. Accompagnata da Roberto Olzer (pianoforte, organo liturgico e armonium), Roberto Colombo (vocoder/synth basso) e Ivan Ciccarelli (percussioni), Antonella Ruggiero porta in quota un concerto che tocca i suoi più grandi successi, per interpretare in chiave tutta nuova brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana.

Sabato 23 agosto il festival si avvicina alla chiusura, raggiungendo la sede più ad alta quota di questa edizione: ai 2500 metri del rifugio Città di Busto, in Valle Formazza, per la prima volta a Musica in Quota arriva il Ossola Sax Swingin' Orchestra. Fisarmonica, contrabbasso e violino daranno vita ad un concerto pensato per risuonare in armonia tra le vette più alte. Un mese di riposo preparerà gli spettatori-escursionisti al gran finale della rassegna, in calendario domenica 28 settembre: si torna nel Verbano con i Boira Fusca, che si esibiranno all'Alpe Ad Vèl (Caprezzo). Musiche celtiche, atmosfere rarefatte, a creare un concerto unico, che potrebbe essere nato appositamente per i luoghi selvaggi e inesplorati del Parco Nazionale Val Grande.

Tutti gli itinerari presentano un grado di difficoltà E della scala Cai e dovranno essere affrontati in autonomia: le guide saranno presenti alla partenza per assistere e informare gli escursionisti e alla meta per illustrare le peculiarità delle sedi del festival.

Musica in Quota è sostenuta da: consiglio regionale del Piemonte, Fondazione Comunitaria del Vco, San Domenico, Enel, Fondazione Crt, Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli, Parco Nazionale della Val Grande, comune di Varzo, Gruppo Tosco Marmi, Isal Graniti, Ateco. Il Festival è realizzato in collaborazione con: Provincia del Vco, Cai Sezioni Est Monte Rosa, Associazione Accademia, Agrap, Montura, Aree Protette dell'Ossola, Upontourism, Cooperativa ValGrande, ArsUniVco.