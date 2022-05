Partita delicata per la Varzese contro il Trecate

Tranne la Varzese, giocano tutte in trasferta le squadre ossolane di Prima Categoria.

I granata, reduci dal ko a Crevola, affrontano una partita molto, molto delicata. Infatti ospitano il Trecate che è appena sopra in classifica. La squadra di Lipari non ha alternative se non la vittoria, per tener distanti Borgolavezzaro e Comignago, le prima formazioni che sono in zona play out. La Varzese non vince da 5 partite e in questo periodo ha incassato 4 sconfitte e un solo pari. Ma ikl Trecate arriva da 3 vittorie e 2 pari nelle ultime cinque. Quindi un cliente non facile.

Il Villa, in serie positiva, giocherà a Ghemme, contro una squadra invischiata nella lotta sul fondo. Sarà privo di bomber Primatesta, che sconta un turno di squalifica per somma di ammonizioni. La formazione di Massoni sta giocando bene e ha rinsaldato il suo terzo posto in classifica.

Impegnata in terra novarese anche l’Ornavassese, che cercherà a Oleggio altri punti per tenere distanti la zona play out. Nelle ultime 4 partite ha raccolto due vittorie e 2 pari e questo fa ben sperare.

Crevolese impegnata in terra sesiana. Giocherà in casa di quel Carpignano che domenica scorsa ha subito un pesante ko a Ornavasso. I gialloblu hanno vinto il derby con la Varzese, collezionando la terza vittoria nelle ultime tre gare.

Lo stesso Fomarco farà da test ad una formazione – il Comignago - messo male in classifica. Anche i biancoverdi hanno collezionato tre vittorie e 2 pari nelle ultime partite, una buona seria positiva.

Classifica: Feriolo 57, Momo 50 , Virtus Villa, Cannobiese 46; Sanmartinese 41; Crevolese 37; Fomarco 36; Agrano 35; Ornavassese 32; Trecate 31; Varzese 28; Borgolevezzaro 25; Comignago 24; Carpignano, Pro Ghemme 22; Oleggio 14.