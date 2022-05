All’Alberghiero Rosmini la seconda edizione della conferenza TEDx

Lunedì 16 maggio, dalle ore 9 alle 12.30, l’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola ospiterà la seconda edizione della sua conferenza TEDx. Si tratta di uno degli esclusivi 6 eventi TEDx organizzati quest’anno in tutto il Piemonte, l’unico da parte di una realtà scolastica.

Pensata per favorire le competenze di comunicazione ed elaborazione di contenuti degli studenti e favorire nel frattempo un loro percorso di crescita e introspezione, TEDxYouth@AlberghieroRosmini sarà un grande evento in cui si alterneranno sul palco del teatro dello storico Collegio Rosmini i discorsi di vari speaker, molti dei quali studenti della scuola. L’evento sarà aperto agli allievi dell’Alberghiero, alle loro famiglie e ad alcuni ospiti esterni, su invito.

“La vita è fatta di occasioni: quelle che si colgono, quelle che si perdono e quelle che si creano. Sono opportunità e possibilità per conoscere, scoprire, sperimentare, crescere, dimostrare, realizzare... Osare è la chiave per anticiparle tutte e per vivere fino in fondo.” Questo spiegato il tema generale dell’evento, dal titolo “Osare”, a cui faranno riferimento gli interventi dei relatori.

Calcheranno il famoso tappeto tondo rosso:

Alberto Fortis , noto cantautore di origine domese, che si focalizzerà su come riuscire ad osare nella vita;

Cinzia Ferro , barlady dell’Estremadura Café di Verbania, che porterà all’attenzione il tema delle donne da bar che “miscelano la storia”;

Elia Maccagno , studente di quinta, il quale parlerà di quanto sia vitale e necessario accorgersi della bellezza che ci sta intorno;

Mario Burlone , anch’egli studente di quinta, che tratterà la questione del tempo da un punto di vista generazionale;

Thomas Modaffari , studente del quarto anno, che parlerà della paura della solitudine, in una società sempre più distaccata dalla tecnologia e non solo...;

Francesca Colombini, studentessa anche lei del quarto anno, che aprirà una riflessione sullo shopping compulsivo di cui sono preda milioni di persone;

Stefano Toson , docente di italiano e storia dell’Alberghiero, che proporrà un percorso sull’importanza di osare, tra etica e poesia.

I discorsi saranno successivamente visibili a tutti sul canale YouTube TEDx Talks. Maggiori informazioni sull’evento TEDxYouth@AlberghieroRosmini su:

Pagina web ufficiale www.alberghierorosmini.it/tedxyouth Facebook https://www.facebook.com/alberghierorosmini Instagram https://www.instagram.com/alberghierorosmini

Email: tedxyouth@alberghierorosmini.it

Cos’è TED?

TED è un'organizzazione senza scopo di lucro dedita a “Ideas Worth Spreading” (diffusione di idee di valore), spesso sotto forma di brevi discorsi tenuti da importanti pensatori e attori. Molti di questi discorsi vengono tenuti in conferenze TED, intimi TED Salons e migliaia di eventi TEDx organizzati in modo indipendente in tutto il mondo. I video di questi colloqui sono resi disponibili, gratuitamente, su TED.com e su altre piattaforme. Le versioni audio di TED Talks vengono pubblicate su TED Talks Daily, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

Le iniziative aperte e gratuite di TED per la diffusione delle idee includono TED.com, dove vengono pubblicati quotidianamente nuovi video di TED Talk; TEDx, che autorizza migliaia di individui e gruppi a ospitare eventi locali in stile TED auto-organizzati in tutto il mondo; il programma TED Fellows, che seleziona innovatori da tutto il mondo per amplificare l'impatto dei loro straordinari progetti e attività; The Audacious Project, che fa emergere e finanzia idee critiche che hanno il potenziale di avere un impatto su milioni di vite; TED Translators, che affianca i sottotitoli dei TED Talks in modo che le grandi idee possano diffondersi attraverso lingue e confini; e l'iniziativa educativa TED-Ed. TED offre anche TED @ Work, un programma che reinventa i TED Talks per l'apprendimento sul posto di lavoro. TED ha anche una crescente libreria di podcast originali, tra cui The TED Interview with Chris Anderson, WorkLife with Adam Grant, Pindrop e TEDxSHORTS.

Segui TED su Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn.

A proposito di TEDx, x = evento organizzato in modo indipendente

Nello spirito delle idee che meritano di essere diffuse, TED ha creato un programma chiamato TEDx. TEDx è un programma di eventi locali ed auto organizzati che raccolgono persone per condividere un’esperienza simile a quella che si vivrebbe durante una conferenza TED.

Il nostro evento si chiama TEDxYouth@AlberghieroRosmini, dove x = “evento TED organizzato in maniera indipendente”. Al nostro evento i video di alcuni TEDTalks e degli speaker dal vivo si mescoleranno per generare una grande discussione e connessione. La Conferenza TED dà linee guida generali per il programma TEDx, ma gli eventi TEDx individuali, come il nostro, sono organizzati in maniera indipendente.