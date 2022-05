Trentatré Fanfare renderanno omaggio all’Inno degli Alpini

In occasione della 93ª Adunata nazionale degli Alpini in programma a Rimini-San Marino (5-8 maggio), il maestro Mogol per la prima volta dirigerà le 33 Fanfare degli Alpini.

Sabato 7 maggio allo Stadio Neri di Rimini (in Piazzale del Popolo n° 1) alle 17

Il programma prevede: ore 14 - apertura dello stadio al pubblico, Stadio Neri; ore 15 - Ingresso 33 Fanfare allo Stadio Neri, fra queste ci sarà la Fanfara della Sezione di Domodossola, diretta dal maestro, Antonio Manti; ore 16 - Messa, Stadio Neri; ore 17 - Inni delle 33 Fanfare, Stadio Neri; ore 17 – si terrà il concerto straordinario delle 33 Fanfare alpine dirette dal maestro Mogol.

Trentatré Fanfare per rendere omaggio all’inno degli Alpini, conosciuto anche come “il 33”. Sarà la prima volta che tutte le Fanfare alpine suoneranno assieme. Sarà anche un’occasione unica per ascoltare un complesso musicale così imponente, composto esclusivamente da ottoni e percussioni, come sono appunto le Fanfare degli Alpini.